США назвали пандемію коронавірусу страшнішою за теракти 11 вересня

17 українців, які лікувалися за кордоном, одужали від коронавірусу, ще 174 – лікуються. Такі дані повідомило МЗС. Загалом кількість заражених на планеті наближається до 1,5 млн. Померли – 82 172 людини, а вилікувалися – понад 300 тис. Незначне послаблення пандемії відбувається в Італії, там зменшилася кількість смертей.

Тим часом критичною стає ситуація у Франції, а США і надалі тримає сумне лідерство за кількістю померлих та заражених на Covid-19. Жителі Нью-Йорка, де хвороба лютує найбільше, вважають, що вплив епідемії перевершить наслідки терактів 11 вересня 2001 року. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що в США зараз випробовують десять ліків для лікування коронавірусу.

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