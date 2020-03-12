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Факты / Видео / Украина

Состояние трассы Запорожье-Бердянск — проверка Фактов ICTV

Домчаться до азовских пляжей с ветерком и целой подвеской. На Запорожье взялись за трассу на Бердянск. Эта дорога несколько десятилетий не видела ремонта. Сейчас работают турецкие и украинские дорожники сразу на двух участках. Правда, к лету привести в порядок все 136 км трассы не успеют. При условии стабильного финансирования магистраль обещают сделать до конца года.

Популярная трасса Запорожье-Бердянск — стратегическая магистраль к курортным городкам на Азовском побережье. Ремонта здесь не было несколько десятилетий. Только наскоро года в год пытались кое-где подлатать.

Когда путь начали ремонтировать, местные обрадовались. Без проблем согласны стоять на некоторых участках в очереди, пока откроют реверсивное движение, которое ввели из-за реконструкции автодороги.

Бердянскую трассу условно разделили на четыре участка. 48 км магистрали чинит турецкая фирма, украинская 13 км. Обе восстанавливали в прошлом году автодорога на Мариуполь. Поэтому, качество, говорят в руководстве Службы автодорог, подрядчики гарантируют.

К слову, Факты ICTV ранее проверили состояние украинских дорог.

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