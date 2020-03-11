Сплошные выбоины и ямы: Факты ICTV проверили состояние украинских дорог

Правительство запланировало отремонтировать до конца года два десятка государственных и международных дорог. А это 4000 километров.

Кое-где состоится реконструкция, а кое-где капитальный ремонт. Утверждают, что в первую очередь берутся за магистрали, соединяющие областные центры и ведут к международным путям.

К тому же, до конца года должны завершить первую в Украине бетонную дорогу Днепр-Решетиловка.

Сейчас же в Украине множество аварийных дорог государственного значения. Подробнее в репортаже журналистов Фактов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черкасской области люди перекрыли дорогу из-за ям.

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