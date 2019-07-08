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Стартапы в Польше: что нужно для создания и популярные отрасли

Стартаперу Вадиму Мельнику 5 лет назад инвесторы сказали, что у него идеи фантастические, но неприбыльные. Он горел робототехникой еще в Украине. После обучения вместе с командой принял участие в 17 польских и международных конкурсах и 11 выиграл. На старте имел 50 тыс. евро.

В итоге основал компанию, где сейчас разрабатывают роботов для игры в мини-футбол. Ими можно управлять со смартфона. Другой продукт – это платформа для дронов, куда может сесть беспилотник. Польшу Вадим выбрал не случайно.

– Я решил осесть здесь, потому что с одной стороны открытый европейский рынок, американский рынок, а с другой стороны ментальность такая, как украинская, и мне удобно из Польши сотрудничать с Украиной, – отметил основатель стартапа Вадим Мельник.

Польская экономика развивается в разы быстрее, чем в Евросоюзе в целом. Но чтобы удержать такую ​​динамику, там взялись за инновации. Потому что пока половина стартапов, которые зарождаются и развиваются в Польше, решают перенести свой бизнес в штаты или другие страны. И поэтому правительство начало менять законодательство и вкладывать серьезные деньги. Сейчас на инновации уже направлено более 15 млрд евро.

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Больше всего ценят инновации в традиционных промышленных отраслях, заменяющие рабочую работу на автоматику. Также в дорогих проектах, связанных с искусственным интеллектом – технологии виртуальной реальности и финансы.

Характерная черта современной бизнес-Польши – это многочисленные инвестиционные фонды. Они являются посредниками между инвесторами и стартапами, которые требуют вложений. Часто это порождает бюрократию, но одновременно обеспечивает прозрачность.

Чтобы получить первые инвестиции на свое дело, важно, чтобы ваша идея была действительно инновационной, участвовать в конкурсах. Один из самых известных – Poland Prize. Для участия стоит зарегистрировать свою компанию в Польше. Проект продлится до 2020 года. И он открыт в том числе и для украинцев. А Украине сейчас как никогда стоит позаботиться о развитии экономики и укрепления позиций в Европе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Польша поддерживает украинские стартапы.

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