Стартапи в Польщі: що потрібно для заснування та популярні галузі

Стартаперу Вадимові Мельнику 5 років тому інвестори сказали, що у нього ідеї фантастичні, але неприбуткові. Він горів робототехнікою ще в Україні. Після навчання разом із командою взяв участь у 17 польських і міжнародних конкурсах і 11 виграв. На старті мав 50 тис. євро.

Врешті заснував компанію, де нині розробляють роботів для гри в міні-футбол. Ними можна керувати зі смартфона. Інший продукт – це платформа для дронів, куди може сісти безпілотник. Польщу Вадим обрав не випадково.

– Я вирішив осісти тут, тому що з одного боку є відкритий європейський ринок, американський ринок, а з іншої сторони ментальність така, як українська, і мені зручно з Польщі співпрацювати з Україною, – зазначив засновник стартапу Вадим Мельник.

Польська економіка розвивається в рази швидше, аніж в Євросоюзі загалом. Але щоб утримати таку динаміку, там взялися за інновації. Бо поки половина стартапів, які зароджуються і розвиваються в Польщі, вирішують перенести свій бізнес до штатів чи інших країн. І тому уряд почав змінювати законодавство та вкладати серйозні гроші. Нині на інновації вже скеровано понад 15 млрд євро.

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Найбільше цінують інновації в традиційних промислових галузях, що замінюють робочу працю на автоматику. Також у дорогих проектах, пов’язаних зі штучним інтелектом, – технології віртуальної реальності та фінанси.

Характерна риса сучасної бізнес-Польщі – це численні інвестиційні фонди. Вони є посередниками між інвесторами та стартапами, які потребують вкладень. Часто це породжує бюрократію, але водночас забезпечує прозорість.

Щоб отримати перші інвестиції на свою справу, важливо, аби ваша ідея була справді інноваційною, брати участь у конкурсах. Один із найвідоміших – Poland Prize. Для участі варто зареєструвати свою компанію у Польщі. Проект триватиме до 2020 року. І він відкритий зокрема й для українців. А Україні зараз як ніколи варто подбати про розвиток економіки та зміцнення позицій у Європі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Польща підтримує українські стартапи.

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