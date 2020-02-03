Старий та майже не бачить: як живе і виглядає пес, через якого розгорівся скандал з комуналкою
Собак нині міряють кубометрами газу. Усе завдяки скандалу з депутатом від Слуги народу Євгенієм Брагаром
Один телефонний дзвінок миттєво прославив пенсіонерку і її песика Шарика на всю країну. 66-річна Любов Колюча, якій депутат порадив продати собаку і заплатити за газ, досі не знала, що таке взагалі можливо.
Її пухнастику, до речі, 14 років, тварина майже нічого не бачить і на елітну не схожа. На захист пенсіонерки люди повстали в соцмережах. І уже ось декілька днів обурення там не стихає.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як отримати гроші на утеплення будинку та менше платити за комуналку.
2020-02-03Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.