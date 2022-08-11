Стендап набирает обороты в Украине: как изменился юмор в войну и где его “красные линии”

С начала полномасштабной войны в Украине традиционный юмор, большие телевизионные шоу, концерты и туры ушли в прошлое. Но в то же время все популярнее становится украинский стендап.

Этот жанр юмора быстро адаптировался к новым реалиям и продолжает быстро развиваться. Сейчас, кроме двух крупнейших центров стендапа: Киева и Львова, стендаперы гастролируют по большим городам Украины. Также стендап-комики выступают перед нашими воинами и собирают деньги в поддержку армии.

Известный актер и юморист Тарас Стадницкий, которого часто путают с самым известным его персонажем Володькой, теперь сосредоточился на стендапе. В настоящее время это направление развивается наиболее динамично.

– Каждый, если он хочет этот сеанс такой психологической терапии – ищет для себя свой способ. Стендап – это не для всех, но для некоторых людей это способ психотерапии, освобождения себя от негативных эмоций, – говорит Стадницкий.

Стендап подразумевает откровенные разговоры и ненормативную лексику. Но злоупотреблять бранью в выступлениях не стоит, главное — быть честным со зрителем и не заступать за красные линии. И сейчас в Украине таких тем немало.

– Смеяться над нашими защитниками, государственными символами, флагом, гимном, гербом. Над теми трагедиями, которые произошли: Буча, Гостомель, Мариуполь. Ну как ты можешь себе позволить? Какое ты нравственное право имеешь? Да ты что гонишь? Это никогда не станет темой для шуток у меня лично, — считает Роман Щербан.

Стендап-комик Василий Байдак, участник известного театра абсурда Воробушек, полностью перешел на украинский и сосредоточился на сольной карьере. Сейчас он много гастролирует, волонтерит. Василий уверен – юмор во время войны помогает и мотивирует украинцев.

– Мне нравится коллекционировать смех: смех военных, смех людей в деоккупированных селах, смех в Октябрськом дворце большого количества людей, смех, когда мы выступали в Охматдете в Киеве, смех детей.

С началом полномасштабного вторжения украинцы не только отказываются от русского языка, но и развлекательного контента.

Наш юмористический рынок трансформируется. Антон Тимошенко рассказывает, украинские стендаперы начали записывать выступления на английском.

– Дара О’Бриен, это очень известный ирландский комик, репостнул мой стендап. Я был в шоке, честно говоря, что такое может произойти. В такой Time line живем. И подтянулась иностранная аудитория, много было иностранных интервью. Стало понятно, что в принципе это не какой-то далекий мир — этот англоязычный стендап, все эти Netflix – это достаточно рядом, если просто начать приоткрывать эту дверь.

Роль юмора во время войны — не только развлекать зрителей, но и давать им реалистическую картину того, что происходит в Украине. В идеале, говорят комики, чтобы после стендапа люди были и веселы, и заряжены на работу для нашей общей победы.

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