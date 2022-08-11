Стендап набирає обертів в Україні: як змінився гумор у війну та де його “червоні лінії”

Від початку повномасштабної війни в Україні традиційний гумор, великі телевізійні шоу, концерти та тури відійшли у минуле. Але водночас дедалі популярнішим стає український стендап. Цей жанр гумору швидко адаптувався до нових реалій і продовжує швидко розвиватися. Нині окрім двох найбільших осередків стендапу: Києва і Львова, стендапери гастролюють по великих містах України. Також стендап-коміки виступають перед нашими воїнами та збирають гроші на підтримку армії.

Відомий актор і гуморист Тарас Стадницький, якого досі часто плутають із найвідомішим його персонажем Володькою, тепер зосередився на стендапі. Нині цей напрям розвивається найбільш динамічно.

– Кожен, якщо він хоче мати цей сеанс терапії такої психологічної – він шукає для себе свій спосіб. Стендап – це не для всіх, але от для деяких людей, це от такий спосіб психотерапії, спосіб звільнення себе від негативних емоцій, – каже Стадницький.

Стендап передбачає відверті розмови і ненормативну лексику. Але зловживати лайкою у виступах не варто, головне буди чесним із глядачем і не заступати за червоні лінії. І нині в Україні таких тем чимало.

– Сміятися з наших захисників, державних символів, прапора, гімну, герба. З тих трагедій які відбулися: Буча, Гостомель, Маріуполь. Ну як ти можеш собі дозволити? Яке ти моральне право маєш? Та ти що гониш? Це ніколи не стане темою для жартів в мене особисто, – вважає Роман Щербан.

Стендап-комік Василь Байдак, учасник відомого театру абсурду Воробушек, повністю перейшов на українську і зосередився на сольній кар’єрі. Нині він багато гастролює, волонтерить. Василь впевнений – гумор під час війни допомагає і мотивує українців.

– Мені подобається колекціонувати сміх: сміх військових, сміх людей у деокупованих селах, сміх у Жовтневому палаці великої кількості людей, сміх, коли ми виступали в Охматдиті Києві, сміх дітей.

Із початком повномасштабного вторгнення українці не лише відмовляються від російської мови, але й від розважального контенту.

Наш гумористичний ринок трансформується. Антон Тимошенко розповідає, українські стендапери почали записувати виступи англійською.

– Дара О Бріен, це дуже відомий комік ірландський, репостнув мій стендап. Я був у шоку чесно кажучи, що таке може статися. В такий Time line живемо. І підтягнулася якась іноземна аудиторія, багато було цих іноземних інтерв’ю. Стало зрозуміло, що в принципі це не якийсь далекий світ цей англомовний стендап, ці всі Netflix – це достатньо поряд, якщо просто почати привідкривати ці двері.

Роль гумору під час війни не лише розважати глядачів, але й давати їм реалістичну картину того, що відбувається в Україні. В ідеалі, кажуть коміки, аби після стендапу люди були і веселі, і заряджені на роботу для нашої спільної перемоги.

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