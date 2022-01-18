Стоп-Земля: что известно о фильме и как выбирали актеров

В украинский и американский прокат 20 января выходит фильм Стоп-Земля режиссера Екатерины Горностай. Это картина о подростках, где главные герои – не профессиональные актеры, а обычные киевские школьники.

В основе сюжета – 16-летняя Маша, школьница обычной киевской школы. Девочка чувствует себя несколько отстраненной от сверстников, однако не одинокой — благодаря своим близким друзьям Яне и Сене. Маша тайно влюблена в одноклассника Сашу. Понимает, если не решится сделать первый шаг – так и не узнает, взаимны ли чувства.

Это подростковая мелодрама о взрослении, одиночестве, поисках себя в современном мире и первой любви. Название фильма – из детской игры Стоп Земля – когда вслепую надо поймать друзей и узнать, кто это. Это и метафора начала взрослой жизни и напоминание о ценности момента.

– Такой момент был у меня в жизни, когда я почувствовала, что могу все. Счастье может существовать только здесь и сейчас. И как только ты улавливаешь это чувство, перестаешь быть несчастным от того, что твои мечты не воплощаются, — рассказала Екатерина.

Исполнителей главных ролей режиссер искала по киевским школам. Проинтервьюировала более двухсот школьников, а затем работала с подростками над актерским мастерством. Школьники до последнего не знали ни сюжета фильма, ни своей роли.

Главную героиню Машу режиссер выбрала, несмотря на попытки девушки остаться незаметной.

– Это был урок математики альтернативной киевской школы, мы к ним пришли, немного рассказали о фильме. Сразу ее заметили, я старалась не сильно смотреть в ее сторону, чтобы просто не испугать. Я оставила свой Instagram на доске и через 20 минут она подписалась – единственная из своего класса, – вспомнила режиссер.

Мария Федорченко признается, что стыдилась сниматься в кино.

— Я вообще согласилась идти на первое интервью, потому что родители сказали, что нужно идти. А потом я поняла, что хочу это делать. Я прожила какие-то бытовые действия совсем по-другому, и это меня прям захватило, – рассказала Мария Федорченко.

Подростки играют фактически самих себя, поэтому на экране можно увидеть портрет современного поколения. Переживания героев режиссер периодически выносит за пределы повествования, применяя формат интервью: ключевые персонажи фильма поочередно садятся перед камерой и отвечают на вопросы о своих чувствах.

– Ты вытаскиваешь человека из персонажа и говоришь: А теперь я говорю с тобой настоящим. Это абсолютно импровизационная штука, – призналась Горностай.

Фильм получился очень чувственным. Здесь есть и юношеские забавы, шутки, однако в отношениях подростков отсутствует агрессия, никто не самоутверждается за счет других. Они скорее рефлексируют, переживают и проживают.

Лента уже завоевала Хрустального медведя от юношеского жюри на фестивале Берлинале, гран-при на Одесском кинофестивале и победу в пяти номинациях на фестивале Кинокол. Кроме этого фильм номинировали на Шевченковскую премию. Для 32-летней Екатерины Горностай – это ее дебютная художественная картина.

В это воскресенье режиссер встретится со зрителями в кинотеатре Жовтень. Стоп-Земля – станет интересным не только самим подросткам, но и взрослым, которые пытаются понять подростков.

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