Стоп-Земля: що відомо про фільм та як обирали акторів

В український і американський прокат 20 січня виходить фільм Стоп-Земля режисерки Катерини Горностай. Це картина про підлітків, де головні герої – не професійні актори, а звичайні київські школярі.

В основі сюжету – 16-річна Маша, школярка звичайної київської школи. Дівчина почувається дещо відстороненою від однолітків, однак не самотньою – завдяки своїм близьким друзям Яні та Сені. Маша таємно закохана в однокласника Сашка. Розуміє, якщо не наважиться зробити перший крок – так і не дізнається, чи почуття взаємні.

Це підліткова мелодрама про дорослішання, самотність, пошуки себе в сучасному світі та перше кохання. Назва фільму – з дитячої гри Стоп Земля – коли наосліп треба спіймати друзів і впізнати, хто це. Це і метафора початку дорослого життя і нагадування про цінність моменту.

– Такий момент був у мене в житті, коли я відчула, що можу все. Щастя може існувати тільки тут і зараз. І як тільки ти вловлюєш це відчуття, то перестаєш бути нещасним від того, що твої мрії не втілюються, – розповіла Катерина.

Виконавців головних ролей режисерка шукала по київських школах. Проінтерв’ювала понад дві сотні школярів, а потім працювала з підлітками над акторською майстерністю. Школярі до останнього не знали ні сюжету фільму, ні своєї ролі.

Головну героїню Машу режисерка обрала попри намагання дівчини залишитися непомітною.

– Це був урок математики альтернативної київської школи, ми до них прийшли, трохи розказали про фільм. Одразу її помітили, я намагалась не сильно дивитись в її сторону, щоб просто не налякати. Я лишила свій Instagram на дошці і через 20 хвилин вона підписалась – єдина зі свого класу, – згадала режисерка.

Марія Федорченко зізнається, що стидалась зніматись в кіно.

– Я взагалі погодилась іти на перше інтерв’ю, тому що батьки сказали, що треба йти. А потім я зрозуміла, що хочу це робити. Я прожила якісь побутові дії зовсім по-іншому, і це мене прям захопило, – розповіла Марія Федорченко.

Підлітки грають фактично самих себе, тому на екрані можна побачити портрет сучасного покоління. Переживання героїв режисерка періодично виносить за межі оповіді, застосовуючи формат інтерв’ю: ключові персонажі фільму по черзі сідають перед камерою та відповідають на запитання про свої почуття.

– Ти витягуєш людину із персонажа і кажеш: А тепер я говорю з тобою справжнім. Це абсолютно імпровізаційна штука, – зізналась Горностай.

Фільм вийшов дуже чуттєвим. Тут є і юнацькі забави, жарти, однак у стосунках підлітків відсутня агресія, ніхто не самостверджується за рахунок інших. Вони швидше рефлексують, переживають і проживають.

Стрічка вже здобула Кришталевого ведмедя від юнацького журі на фестивалі Берлінале, гран-прі на Одеському кінофестивалі та перемогу в п’яти номінаціях на фестивалі Кінокол. Крім цього, фільм номінували на Шевченківську премію. Для 32-річної Катерини Горностай – це її дебютна художня картина.

Цієї неділі режисерка зустрінеться з глядачами в кінотеатрі Жовтень. Стоп-Земля – стане цікавим не лише самим підліткам, але і дорослим, які намагаються зрозуміти підлітків.

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