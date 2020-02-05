Страх перед 4G: на Прикарпатье селяне не дают установить вышки мобильной связи

Япония готовится к внедрению системы связи 6G, уже через 5-10 лет скорость передачи данных в стране возрастет в разы, а вот в Украине в это время, едва работает 4G, а в некоторых районах связи вообще нет. Это больше касается горных и отдаленных регионов. Иногда людям приходится бегать селами и вылезать на крыши чтобы поговорить по мобильному телефону.

Оказывается, что прогрессу мешает не только местность или скорость продвижения технологий, а сами люди часто выступают против установления компаниями дополнительных вышек. Они до сих пор боятся, что те вредят здоровью. Сейчас власть держит курс на диджитализацию, но похоже сначала стоит преодолеть стереотипы многих украинцев. Детали в сюжете Олега Корниенко и Ирины Тимчишин.

Напомним, на проблемы со связью мобильного оператора Киевстар жалуются жители Киева, Днепра, Кривого Рога и других городов Украины.

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