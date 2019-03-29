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Страус заблокировал движение трассы в Хмельницкой области

Накануне страус заблокировал движение автомобилей между Ровенской и Хмельницкой областями.

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Растерянная птица бегала по дороге и по селу Крупец Славутского района.

Несколько часов его не могли поймать. Наконец, появился владелец – и смущенную птицу забрал на ферму.

К слову, в Ровно лыжник прокатился по центру города, зацепившись за авто.

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