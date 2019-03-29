Страус заблокував рух траси у Хмельницькій області

Напередодні страус заблокував рух автомобілів між Рівненською та Хмельницькою областями.

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Розгублений птах бігав по дорозі та по селу Крупець Славутського району.

Декілька годин його не могли впіймати. Врешті, з’явився власник – і збентеженого птаха забрав до ферми.

До слова, у Рівному лижник проїхався центром міста, зачепившись за авто.

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