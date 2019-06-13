Стрельба из лука и охота с соколами: фестиваль кочевников в Саудовской Аравии
Кочевники всего мира собрались в Саудовской Аравии. Говорят, тысячелетия назад только так происходили путешествия по нашей планете – верхом на лошадях и с оружием. Стрелять из лука должны были не только мужчины, но и женщины.
В обычной жизни они менеджеры и инженеры, пользуются телефонами и ноутбуками. Но по вечерам жители востока становятся кочевниками, как их предки несколько веков назад.
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Они тренируют стрелять из лука и охотиться с соколами – ради того, чтобы не забыть традиции своих народов. И показали свои умения на фестивале в Саудовской Аравии.
Испытать себя в традиционной борьбе предлагают туристам-американцам. Все как и несколько веков назад – за исключением того, что судьи надевают солнцезащитные очки и происходящее снимают на телефоны.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на фестивале Kozak FEST ураган сорвал крышу сцены.