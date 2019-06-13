Стрільба з лука та полювання з соколами: фестиваль кочівників у Саудівській Аравії

Кочівники всього світу зібралися в Саудівській Аравії. Кажуть, тисячоліття тому лише так відбувалися мандрівки нашою планетою – верхи на конях і зі зброєю. Стріляти з лука мали не тільки чоловіки, а й жінки

У звичайному житті вони менеджери й інженери, користуються телефонами і ноутбуками. Але вечорами мешканці сходу стають кочівниками, як їхні предки кілька століть тому.

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Вони тренують стріляти з лука і полювати із соколами – заради того, щоб не забути традиції своїх народів. І показали свої вміння на фестивалі в Саудівській Аравії.

Випробувати себе у традиційній боротьбі пропонують туристам-американцям. Все як і кілька століть тому – за винятком того, що судді надягають сонцезахисні окуляри і знімають те, що відбувається на телефони.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на фестивалі Kozak FEST буревій зірвав дах сцени.

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