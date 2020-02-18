Воспоминания о боях за Дебальцево: сотни раненых, десятки убитых и нехватка быстрых

Бои за Дебальцево были одними из самых масштабных сражений в истории войны на Донбассе. Активная их фаза длилась с 25 января по 18 февраля 2015 года.

Пять лет назад боевики стремились во что бы то ни стало захватить Дебальцевский плацдарм, ведь это фактически крупнейший железнодорожный узел, который мог обеспечить сообщение между так называемыми Л/ДНР.

Несмотря на то, что 12 февраля в Минске подписали мирные договоренности, по которым Дебальцево было подконтрольно Украине, 17 февраля пророссийские боевики начали штурм лагеря сил АТО в городе, окружив его.

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18 февраля начался отвод войск – 2,5 тыс. солдат вышли из города, забрав технику и уничтожив железнодорожные пути и объекты транспортной инфраструктуры.

По официальным данным, с 15 января по 18 февраля в Дебальцево погибло 110 военнослужащих, еще 270 были ранены, 7 – взято в плен, а 18 – пропали без вести. Было потеряно 30% техники.

Факты ICTV пообщались с очевидцами тех событий, которые рассказали, как отходила украинская армия.

Дальше – прямая речь.

Евгений Шевченко, батальон Донбасс

Решил пойти в АТО после того, как под Луганском 14 июня сбили самолет. Пошел в военкомат, но там мне ничего не сказали. В конце концов я попал в добровольческий батальон Донбасс – написал комбату Семенченко в Facebook, что хочу защищать государство. Он сказал приезжать в Бахмут.

Впервые в Дебальцево мы попали 30 января 2015 года. Батальон тогда бросили на освобождение Углегорска. Атака была неудачной, 31 января было пятеро погибших.

База у нас была в Бахмуте. Мы приезжали в Дебальцево на выполнение боевых задач.

Нам повезло в том смысле, что когда котел в Логвиново закрылся утром 9 февраля, мы ехали тогда по Дебальцевской трассе, нам доложили, что трасса перехвачена и дальше двигаться нельзя.

11 февраля был штурм села Логвиново. Тогда очень странный приказ дали, хотя в штабе уже знали, что там 10 российских танков. Отправили нашу штурмовую группу из 50 человек, у которых не было ни единого шанса. Там у нас погибло семь ребят.

Потом мы выполняли приказы в поселке Луганское. Учитывая котел в Дебальцево, это была первая линия обороны со стороны котла. Каждый день нас обстреливали и из артиллерии, и из минометов.

18 февраля утром мне поставили задачу обеспечить маршрут выхода, начиная с Луганского и через Мироновское. Боевики обстреливали трассы, поэтому нужно было обводить колонны по дорогам между сел.

Я выставил ребят из батальона на перекресток, они указывали направление движения танкам, БТРам, грузовым машинам, обводили их через дамбу в Мироновском и выводили на трассу ближе к Бахмуту.











Сотни раненых, десятки убитых и нехватка скорых – воспоминания о боях за Дебальцево / 3 фотографии

Когда наладили маршрут, вывозили раненых. Транспорта не хватало, многие выходили пешком.

Было много раненых, а скорых не хватало. Я на собственной машине вывозил их в больницу в Бахмут, потом возвращался.

В день выхода вечером я заезжал в больницу, там было 137 раненых за день. В морге было около 30 ребят – это те, которых вывезли.

Затем батальон перебросили на Широкино. А мы еще остались с несколькими бойцами и в течение недели вывозили тела. У нас были пленные сепаратисты, и мы договорились – отдали им одного живого, а они разрешили забрать тела погибших в Логвиновом. Кроме наших семерых, там было еще около 20 тел бойцов ВСУ и нацгвардейцев.

Сдал оружие я в октябре 2015 года, когда батальон вывели из первой линии обороны. Я вернулся к мирной жизни и продолжаю заниматься предпринимательской деятельностью, которой занимался с 20 лет.

Сергей Малец, батальон Киевская Русь

Мой отец – военный. Он занимался поиском и перезахоронением без вести пропавших воинов Второй мировой войны. Поэтому у нас был сформирован костяк поисковиков, и мы полным составом под руководством отца, а он был командиром моей роты, пошли в АТО.

Сначала приехали в Славянск, а затем постепенно дошли до станции Фащевка.

Мы занимали передний рубеж, но где-то в августе-сентябре получили приказ на отступление, чтобы выровнять линию обороны. Фащевка сильно вытянута от Дебальцево и в случае отступления у нас бы не было возможности выйти, потому что за нами только мост, а он на высоте и хорошо обстреливается.

Мы заняли арку – Редкодуб, Никишино, Чернухино, пост Балу (блокпост для контроля на перекрестке дорог Никишино, Чернухино, Фащевка, Дебальцево, – Ред.). Это была выгодная позиция – нас было тяжело обойти, потому что с тыла железная дорога.

В подкрепление нам дали Нацгвардию, немного ребят из Правого сектора, БТР, и мы там простояли до замены 128 военно-пехотной бригадой осенью 2014 года.

Задач у нас никаких не стояло – мы никого не штурмовали. Наблюдаем, стоим, держимся и ничего больше.

Время от времени боевики проверяли, все ли у нас “в порядке” – выезжали, обстреливали. Каждый день все, как должно быть. Были ежедневные штурмы – они нас и пехотой выдавливали, и техника заезжала. Было и такое, что ошиблись картами, так что заезжали к нам “в гости”.

На этих позициях мы потеряли комбата, моего командира – Балу, еще многих ребят.

Основные бои были в Никишино. Снайперов было только двое, и мы дежурили – сутки коллега, сутки я. Мы прикрывали снайперским огнем наших ребят.

Где-то за два-три месяца до выхода из Дебальцево мы поменялись. Мы отошли на ротацию, а на наше место стали 128 и 25 бригады.

Часть ребят пошла на ротацию, а наша разведка осталась еще в Углегорске помогать. Тогда по телевизору говорили уже, что его сдали, а на самом деле там не все было сдано и шли бои.











Сотни раненых, десятки убитых и нехватка скорых – воспоминания о боях за Дебальцево / 3 фотографии

В нашем батальоне на момент ротации уже было около 30% потерь, ведь один батальон закрывал около 40 км передовой. Были раненые, убитые, некоторые поехали на ротацию и по разным причинам не вернулиись.

Был случай, когда один отец приехал, потому что по телевизору сказали, что нас уже взяли в кольцо. Он забрал своего сына, сказал – Я ничего не знаю, не боюсь трибунала, забрал и повез домой.

Нам дали спокойно выйти тогда, потому что была возможность навредить им – за пару минут наделать беды.

Пока нас меняла 128 бригада, у них за первый день были потери. Боевики знали, что это новые люди, которые еще не знают местности. У нас не было даже пары дней для боевого слаживания, чтобы мы показали им, откуда ведут огонь, как корректировать, где подъезды.

Наши около 15 числа уже понимали, что они будут выходить – уже начинали непригодную технику уничтожать.

Как мне потом рассказывали из 25 батальона Киевской Руси, официального выхода из Дебальцево не было. Решение принималось на перекрестке в Дебальцево между командиром 128 бригады и 25 батальона Киевской Руси. Но приказа официального не было. Они решали по своему усмотрению – кто и по каким дорогам будет отходить.

В АТО я пробыл 1,5 года. Последние полгода работал снайпером в Карпатской сиче. Затем стал вопрос, подписывать ли контракт. Я решил уйти. Сейчас работаю строителем – и в Украине, и за рубежом.

К слову, Факты ICTV рассказывали, как украинские солдаты удерживали Донецкий аэропорт. Один из киборгов рассказал, как защищали ДАП, заказывали пиццу в терминал и праздновали Новый год под обстрелами.