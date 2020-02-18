Стріляли впритул, прикриваючись прапорами. Як тривали бої за Дебальцеве

Минає п’ять років з часу героїчної оборони Дебальцевого від російських окупантів. Це – важливий залізничний вузол і стратегічний плацдарм, який стримував просування бойовиків углиб України. Після дев’яти місяців оборони, у січні-лютому 2015 року відбулася головна битва між українською армією та російсько-терористичними військами.

Після підписання Мінська-2, за яким, до речі, Дебальцеве мало залишатися за Україною, наші солдати перейшли в режим припинення вогню. Тоді ворог цинічно посилив обстріли і пішов в атаку.

В боях за плацдарм сотні наших воїнів загинули і потрапили в полон.

Спочатку втратили Вуглегірськ, потім Логвинове.

Росіяни атакували з Ураганами,градами та артилерією.

У цей же час 12 лютого в Мінську Україна намагалася домовитися про припинення вогню і відведення військ, а Путін до останнього відтягував, щоби бойовики взяли бійців у кільце, і він зміг шантажувати. Та вихід української армії, хоч і тяжкий, цього не дав зробити. І 17 лютого пізно ввечері українські війська отримали наказ про вихід.

18 лютого 5 років тому. Журналістів уже не пропускають у Дебальцеве. Бо рух лише в один бік – на виїзд. Усе, аби із зони активних бойових дій якнайшвидше вивести наші війська, техніку і насамперед, поранених.

Факти ICTV раніше писали про спогади боїв за Дебальцеве.

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