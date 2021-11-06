Стріляють важким озброєнням: бійці ЗСУ про ворожі атаки на передовій

На фронті поранений український боєць. Він у лікарні.

Російські окупанти стріляють важким озброєнням. Протягом минулої доби було вісім атак. З мінометів калібру 82 та 120 міліметрів бойовики гатили в бік Кримського, Причепилівки, Катеринівки, Болотеного, Луганського та Золотого-4.

Неподалік Талаківки та Лебединського наші вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували три сотні одиниць бронетанкового та артилерійського озброєння Росії – розміщених поза межами районів відведення. Крім того, російські окупанти не пропускають патрулі Місії на окуповані території.

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