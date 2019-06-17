Прыгали с трамплинов и плавали в грязи – трактор-фест в Черкасской области

В Черкасской области тракторы прыгали с трамплинов, разгонялись на полную и плавали в грязи. Там состоялись зрелищные гонки на Трактор-фесте. За рулем спецмашин были и женщины.

Гонки на тракторах начинают МТЗ. Трассу для фестиваля в этом году усложнили крутыми поворотами, ухабами и трамплинами. Главное здесь – удержать машину и проехать как можно быстрее.

На старте мощные Фенды. Соревнуются по два.

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Мотоблоки едва преодолевают рельефные препятствия на дистанции – трассу усложнила ливень. В заезде на мотоблоках – восемь участников.

Среди участников и женщины – проезжают немного, однако ярко.

В этом году призовой фонд для победителей конкурсов – 250 тыс. гривен. Трактор-фест проводят в восьмой раз. Как своеобразный итог посевной кампании и для популяризации профессии механизатора.

Отдыхают и зрители – посмотреть на скачущу сельскохозяйственную технику приехали целыми семьями.

к слову, в Парижском Ле-Бурже сегодня стартовал 53-й международный авиакосмический салон.

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