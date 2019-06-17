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Стрибали з трамплінів та плавали у багнюці – трактор-фест на Черкащині

На Черкащині трактори стрибали з трамплінів, розганялись на повну та плавали у багнюці. Там відбулись видовищні перегони на Трактор-фесті. За кермом спецмашин були і жінки.

Перегони на тракторах розпочинають МТЗ. Трасу для фестивалю цьогоріч ускладнили крутими поворотами, вибоїнами і трамплінами. Головне тут – втримати машину й проїхати якомога швидше.

На старті потужні Фенди. Змагаються по два.

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Мотоблоки ледве долають рельєфні перешкоди на дистанції – трасу ускладнила злива. У заїзді на мотоблоках – вісім учасників.

Серед учасників і жінки – проїжджають небагато, проте яскраво.

Цьогоріч призовий фонд для переможців конкурсів – 250 тис. гривень. Трактор-фест проводять увосьме. Як своєрідний підсумок посівної кампанії  і задля популяризації професії механізатора.

Відпочивають і глядачі – подивитись на гарцювання сільськогосподарської техніки приїхали цілими родинами.

До слова, у Паризькому Ле-Бурже сьогодні стартував 53-й міжнародний авіакосмічний салон.

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