Университет для пенсионеров: как проходит фестиваль и чему учат

Скандинавское шествие и восточная гимнастика в исполнении сотен пенсионеров. В Днепре проходит первый фестиваль университета третьего возраста. Проект для людей старше 55 существует в городе уже 5 лет. Основной принцип – обучение в течение всей жизни. Поэтому пенсионеры могут непрерывно улучшать свое образование и осведомленность в любой сфере. Фестиваль же дал слушателям университета еще и возможность проявить себя: танцы, спорт, шахматный турнир, выставки, песни и мастер-классы.

В здоровом теле здоровый дух. Десятки пенсионеров ловко работают со спортивным инвентарем. Держат баланс, повторяют движения и следят за дыханием. Участники фестиваля университета третьего возраста в Днепре овладевают основами восточной гимнастики.

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Здесь не только искусство для души, но и различные фитнес-программы, спортивные занятия.

Обучение в течении всей жизни – главный принцип университета третьего возраста. Днепр единственный город в Украине, где такой социальный проект реализуют за счет городского бюджета. Слушателями университета могут стать люди, которые зарегистрированы в Днепре и достигли определенного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60. Обучение бесплатное.

За успешную пятилетнюю историю проект не только создал и расширил свои программы, но и качественно повысил уровень преподавания. У днепровцев немало опыта для обмена с коллегами из других городов.

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