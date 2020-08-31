МОН хочет изменить процесс дистанционного обучения

Минобразования подготовило новый проект дистанционного обучения и планирует в ближайшее время согласовать его с правительством.

И. о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что проект положения уже прошел общественное обсуждение и готов к принятию Кабинетом министров.

— С учетом возможности введения в отдельных регионах красного уровня эпидемиологической опасности, МОН подготовило новый проект положения о дистанционном обучении, — сказал Шкарлет.

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Он отметил, что проектом предусматривается упрощение процедуры организации дистанционного обучения, нормирована реализация смешанной формы обучения, а также учтены особенности такого обучения во время карантина.

Дистанционное обучение

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно те школы, которые относятся к административно-территориальным единицам, в которых установлен красный уровень эпидемической опасности.

Школы из других трех зон будут работать в обычном режиме, но с определенным перечнем правил.

Правила работы школ на карантине — читайте на Фактах ICTV.