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Студенти вимагають знизити ціну навчання на час карантину. Чи можуть виші це зробити

Цього тижня більшість студентів повернулися на навчання. Попри сподівання, воно почалося здебільшого дистанційно – лише деякі ВНЗ проводять частину занять офлайн. Але на ціну контракту це ніяк не вплинуло. Багатьох студентів це обурило, вони вимагають знизити ціни. Студенти зареєстрували на сайті президента петицію – вимагають переглянути вартість контрактів і зменшити її на час карантину.

На деяких факультетах пари відбуваються у змішаній формі: лекції он-лайн, практичні невеликими групами в аудиторіях. Проте для усіх вартість навчання не змінилася. У деяких випадках навіть зросла.

В університеті Шевченка петицію бачили. Там пояснюють – вартість навчання розраховують за формулою, затвердженою урядом. Сюди закладені витрати на комунальні послуги, оплату праці та інше. Зменшити вартість можна лише змінивши формулу. Однак в університетах наголошують: деякі витрати скоротилися, та інші зросли.

Яка форми навчання буде далі – ніхто не знає. Якщо регіон потрапляє у червону зону,  пари автоматично переходять в режим  дистанційно. Іншим дозволено навчатись з дотриманням обмежень.

Міносвіти підготувало новий проект дистанційного навчання та планують найближчим часом узгодити його з урядом.

В. о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що проект положення вже пройшов громадське обговорення і готовий до ухвалення Кабінетом міністрів.

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