Стимулюючі тарифи. Як Укренерго може зібрати гроші на ремонт електромережі

Через зношені на 70% електромережі Україна може залишитись без світла. Вже зараз на них виникають постійні аварії і населені пункти годинами знаходяться без світла. Особливо критична ситуація у гірських та прифронтових районах.

Середній вік електромереж в Україні складає 40 років. У деяких регіонах України люди сидять без світла понад 18 годин на рік. За 2019 рік компанія Укренерго на оновлення мереж витратила 3 млрд грн. Цього року планують майже 6,4 млрд грн, більшість коштів з яких – кредитні. Деталі у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, Україна призупиняє імпорт електроенергії. У Міністерстві енергетики пояснюють, що країна зараз виробляє навіть більше, ніж споживає.

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