Судебная реформа и легализация каннабиса: за что будет голосовать Рада перед каникулами

За неделю до парламентских летних каникул народные избранники должны принять ряд законопроектов.

Во время заседания 13 июля депутаты рассмотрят законопроекты с поправками президента по Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

– Это фактически первые серьезные шаги к внедрению реформы судопроизводства, которая будет влиять не только на право доступа в суды и равные права. Это является важным вопросом относительно движения Украины в сторону Европейского Союза, – отметил во время согласительного совета спикер парламента Дмитрий Разумков.

В частности, глава Верховной Рады сожалеет, что в украинском законодательстве нет нормы, которая бы могла очищать парламент. В качестве примера Разумков привел скандальную историю 9 июля, когда внефракционный депутат Александр Юрченко совершил во Львове аварию.

Основанием для лишения нардепа мандата, отмечает спикер, может стать судебное решение.

Состояться на этой неделе должны и минимум два внеочередных заседания.

13 июля депутаты соберутся по требованию президента, чтобы рассмотреть вопрос легализации медицинского каннабиса, реформирования оборонно-промышленного комплекса и криминализации контрабанды.

Еще одно заседание предварительно состоится 15 июля.

Парламентские комитеты также должны отчитаться о том, как работали на протяжении всей сессии.

Заслушать собираются и чиновников, ведь, как отмечает заместитель председателя Верховной Рады Елены Кондратюк, Кабмин проваливает план законопроектных работ на 2021 год по отдельным направлениям, одобренный постановлением Верховной Рады.

14 июля премьер-министр Украины Денис Шмигаль выступит в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Фото: УНИАН

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