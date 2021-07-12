Судова реформа та легалізація канабісу: за що голосуватиме Рада перед канікулами

У тиждень перед парламентськими літніми канікулами народні обранці мають ухвалити низку законопроектів.

Під час засідання 13 липня депутати розглянуть законопроекти із правками президента щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

– Це фактично перші серйозні кроки до запровадження реформи судочинства, яка впливатиме не лише на право доступу до судів і рівні права. Це є важливим питанням щодо руху України в бік Європейського Союзу, – зазначив під час погоджувальної ради спікер парламенту Дмитро Разумков.

Зокрема, голова Верховної Ради шкодує, що в українському законодавстві немає норми, яка б могла очищати парламент. Як приклад Разумков навів скандальну історію 9 липня, коли позафракційний депутат Олександр Юрченко скоїв у Львові аварію.

Підставою для позбавлення нардепа мандату, наголошує спікер, може стати судове рішення.

Відбутись на цьому тижні мають і щонайменше два позачергові засідання.

13 липня депутати зберуться на вимогу президента, щоб розглянути питання легалізації медичного канабісу, реформування оборонно-промислового комплексу та криміналізацію контрабанди.

Ще одне заcідання попередньо відбудеться 15 липня.

Парламентські комітети також мають прозвітувати про те, як працювали впродовж усієї сесії.

Заслухати збираються й урядовців, адже, як наголошує заступник голови Верховної Ради Олени Кондратюк, Кабмін провалює план законопроектних робіт на 2021 рік за окремими напрямками, схвалений постановою Верховної Ради.

14 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступить у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Фото: УНІАН

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