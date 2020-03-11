Суцільні вибоїни та ями: Факти ICTV перевірили стан українських доріг
Уряд запланував відремонтувати до кінця року два десятки державних та міжнародних шляхів. А це 4 тисячі кілометрів.
Десь відбудеться реконструкція, а десь капітальний ремонт. Переконують, що насамперед беруться за магістралі, які з’єднують обласні центри та ведуть до міжнародних шляхів.
До того ж, до кінця року мають завершити першу в Україні бетонну дорогу Дніпро-Решетилівка.
Наразі ж в Україні чимало аварійних доріг державного значення. Докладніше у зведеному репортажі журналістів Фактів.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Черкащині люди перекрили дорогу через ями.
2020-03-11Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.