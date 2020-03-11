Суцільні вибоїни та ями: Факти ICTV перевірили стан українських доріг

Уряд запланував відремонтувати до кінця року два десятки державних та міжнародних шляхів. А це 4 тисячі кілометрів.

Десь відбудеться реконструкція, а десь капітальний ремонт. Переконують, що насамперед беруться за магістралі, які з’єднують обласні центри та ведуть до міжнародних шляхів.

До того ж, до кінця року мають завершити першу в Україні бетонну дорогу Дніпро-Решетилівка.

Наразі ж в Україні чимало аварійних доріг державного значення. Докладніше у зведеному репортажі журналістів Фактів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Черкащині люди перекрили дорогу через ями.

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