Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Лопнуло терпение. В Черкасской области люди перекрыли дорогу из-за ям

В Черкасской области жители Вильшанской общины не дождались ремонта дороги и вышли на акцию протеста, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Территориальная дорога Городище-Шпола, которая проходит через Вязовку, покрыта сплошными ямами, иногда вообще без намека на асфальт.

Путь обслуживает Служба автомобильных дорог области. В прошлом году община не раз посылала чиновникам фото аварийных участков, но дальше переписки дело не дошло.

Представитель службы автодорог к митингующим таки приехал. Пообещал: специалисты вот-вот обследуют проблемные участки, в частности, и состояние моста. Затем начнется ремонт.

На территориальные дороги денег не хватает, признается чиновник. Потому что в приоритете национальные. Поэтому общество просят помочь с деньгами. Это называется софинансирование. И именно по такой схеме в ближайшее время будут ремонтировать дороги в нескольких ОТГ области.

Факты ICTV ранее писали о том, что на бумаге дорога есть, а в жизни нет. На Волыни люди обнаружили ложь чиновников.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На бумаге дорога есть, а в жизни нет. На Волыни люди обнаружили ложь чиновников
На бумаге дорога есть, а в жизни нет. На Волыни люди обнаружили ложь чиновников
В заповеднике Холодный Яр расцвели 60 га краснокнижных подснежников
В заповеднике Холодный Яр расцвели 60 га краснокнижных подснежников
Под Черкассами мужчина зарезал трех знакомых и бросил тела в колодец
Под Черкассами мужчина зарезал трех знакомых и бросил тела в колодец
Ни скорая, ни пожарная не доезжает: на Закарпатье село годами отрезано от мира
Ни скорая, ни пожарная не доезжает: на Закарпатье село годами отрезано от мира
Срезали отбойник вместо ремонта: когда починят дорогу Николаев-Херсон
Срезали отбойник вместо ремонта: когда починят дорогу Николаев-Херсон
Ямочный ремонт дорог должен уйти в прошлое – Зеленский
Ямочный ремонт дорог должен уйти в прошлое – Зеленский
Ролевые игры: на Черкасщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю на первом свидании
Ролевые игры: на Черкасщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю на первом свидании
На Ровенщине водители маршруток пригрозили не ездить местными дорогами до их ремонта
На Ровенщине водители маршруток пригрозили не ездить местными дорогами до их ремонта

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка