Лопнуло терпение. В Черкасской области люди перекрыли дорогу из-за ям

В Черкасской области жители Вильшанской общины не дождались ремонта дороги и вышли на акцию протеста, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Территориальная дорога Городище-Шпола, которая проходит через Вязовку, покрыта сплошными ямами, иногда вообще без намека на асфальт.

Путь обслуживает Служба автомобильных дорог области. В прошлом году община не раз посылала чиновникам фото аварийных участков, но дальше переписки дело не дошло.

Представитель службы автодорог к митингующим таки приехал. Пообещал: специалисты вот-вот обследуют проблемные участки, в частности, и состояние моста. Затем начнется ремонт.

На территориальные дороги денег не хватает, признается чиновник. Потому что в приоритете национальные. Поэтому общество просят помочь с деньгами. Это называется софинансирование. И именно по такой схеме в ближайшее время будут ремонтировать дороги в нескольких ОТГ области.

Факты ICTV ранее писали о том, что на бумаге дорога есть, а в жизни нет. На Волыни люди обнаружили ложь чиновников.

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