Фотографии и личные вещи Яблонской: выставка лучшей путешественницы в Киеве

София Яблонская – репортер, автор документальных фильмов и книг, которая родилась в Галиции в начале прошлого века и всю жизнь провела в путешествиях. Своими работами она получила признание во многих странах мира, однако на родине о ее творческом наследии известно – мало.

Но теперь, спустя много десятилетий, она вернулась – в Киеве открыли уникальный проект – выставку фотографий, сделанных на разных континентах, а также личных вещей Софии Яблонской.

Все фотографии и личные вещи легендарной репортера из Парижа в Киев привезла Натали Уден – ее внучка.

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Вещи и фотографии Софии из семейного архива можно увидеть в столице до 21 ноября. В декабре выставку откроют во Львове.

К слову, во Львове стартовал 17-й Международный фестиваль оперного искусства – один из древнейших в стране. Этой осенью он станет самым масштабным.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 11:37



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