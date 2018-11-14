Фестиваль оперного искусства во Львове: 6 сотен деятелей искусства и классическая музыка

Во Львове стартовал 17-й Международный фестиваль оперного искусства – один из древнейших в стране. Этой осенью он станет самым масштабным.

Классику в течение 6 дней представят более шести сотен деятелей искусства из Украины и Европы. А посвященное действо патронессе львовского театра, украинской певице, чей голос покорил мир – Соломии Крушельницкой.

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Хозяева фестиваля представят премьеру. Музыкально-поэтическую композицию Саломеа коллектив львовской оперы посвящает своей патронессе – Соломии Крушельницкой. Завершится действо 18 ноября грандиозным гала-концертом.

К слову, переход от демократии к тоталитаризму может произойти очень быстро – это одна из основных идей исторической выставки Память народа, которая открылась в Праге.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 11:14



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