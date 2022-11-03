Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Авто

Сигнальная одежда, браслеты и фонарики: как избежать опасности на ночной дороге

Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Маргарита Верещагина Видеоредактор

Из-за тотальной экономии электричества украинцы должны быть особенно осторожны. Улицы вечером почти неосвещенные, поэтому люди в темной одежде становятся невидимками для водителей. Избежать опасности просто – достаточно надеть светоотражающую одежду.

Лучшая инвестиция пешехода в сохранение своей жизни – это сигнальная одежда. Вариант минимум – наклейки на рукава. Они видны издалека. Или как вариант максимум – это жилет, который должен быть у каждого водителя. Но очевидно пора приобрести и пешеходам.

Пока наклеек или жилет не приобрели, используйте фонарик телефона.

Сигнальная одежда или аксессуары – не так дороги, как кажется. В среднем – 100 грн. Это и брелки, браслеты, ремни, жилеты. В интернете или в хозяйственном магазине их достаточно.

Кроме того, стоит и верхнюю одежду выбирать с мыслью о безопасности. Черную зимнюю куртку водитель увидит слишком поздно – фактически за метр до пешехода. Красную или оранжевую – в 20-30 метрах. Белую – за 50, а одежда со светоотражающим элементом – за 150 метров. Но безопасность на дороге – это долг всех.

Читайте
Сегодня аварийные отключения света коснутся трех областей

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отключения света в Киевской области: график на 3 ноября 2022 года
Отключения света в Киевской области: график на 3 ноября 2022 года
На левом берегу Киева будут экстренно отключать свет
На левом берегу Киева будут экстренно отключать свет
Как найти свой дом в графике отключений на Yasno: проверка в несколько кликов
Как найти свой дом в графике отключений на Yasno: проверка в несколько кликов
Сколько еще РФ будет бить по критической инфраструктуре Украины – прогноз Арестовича
Сколько еще РФ будет бить по критической инфраструктуре Украины – прогноз Арестовича
Жизнь по электрографику: как подстроить свой быт и работу под отключения электроэнергии
Жизнь по электрографику: как подстроить свой быт и работу под отключения электроэнергии
Сегодня аварийные отключения света коснутся трех областей
Сегодня аварийные отключения света коснутся трех областей
Киев и еще 10 областей: где сегодня будут выключать свет
Киев и еще 10 областей: где сегодня будут выключать свет
После обстрелов и атак дронами: в трех областях ввели графики отключения света
После обстрелов и атак дронами: в трех областях ввели графики отключения света
Знайшли помилку в тексті?
Помилка