Сигнальная одежда, браслеты и фонарики: как избежать опасности на ночной дороге

Из-за тотальной экономии электричества украинцы должны быть особенно осторожны. Улицы вечером почти неосвещенные, поэтому люди в темной одежде становятся невидимками для водителей. Избежать опасности просто – достаточно надеть светоотражающую одежду.

Лучшая инвестиция пешехода в сохранение своей жизни – это сигнальная одежда. Вариант минимум – наклейки на рукава. Они видны издалека. Или как вариант максимум – это жилет, который должен быть у каждого водителя. Но очевидно пора приобрести и пешеходам.

Пока наклеек или жилет не приобрели, используйте фонарик телефона.

Сигнальная одежда или аксессуары – не так дороги, как кажется. В среднем – 100 грн. Это и брелки, браслеты, ремни, жилеты. В интернете или в хозяйственном магазине их достаточно.

Кроме того, стоит и верхнюю одежду выбирать с мыслью о безопасности. Черную зимнюю куртку водитель увидит слишком поздно – фактически за метр до пешехода. Красную или оранжевую – в 20-30 метрах. Белую – за 50, а одежда со светоотражающим элементом – за 150 метров. Но безопасность на дороге – это долг всех.

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