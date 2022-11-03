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Сигнальний одяг, браслети та ліхтарики: як уникнути небезпеки на нічній дорозі

Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Через тотальну економію електрики українці мають бути особливо обережними. Вулиці нині увечері майже неосвітлені, тож люди в темному одязі стають невидимками для водіїв. Уникнути небезпеки просто – достатньо одягнути світловідбивний одяг. 

Найкраща інвестиція пішохода у збереження власного життя – це сигнальний одяг. Варіант мінімум – наліпки на рукави. Їх видно здалеку. Або ж як варіант максимум – це жилет, який має бути у кожного водія. Та очевидно настав час придбати й пішоходу.

Поки наліпок чи жилет не придбали, використовуйте ліхтарик телефона.

Сигнальний одяг чи аксесуари – не такі дорогі, як здається. У середньому 100 грн. Це і брелоки, браслети, ремені, жилети. В інтернеті чи в господарському магазині їх вдосталь.

Крім того, варто й одяг верхній обирати з думкою про безпеку. Чорну зимову куртку водій побачить надто пізно – фактично за метр до пішохода. Червону чи помаранчеву – за 20-30 метрів. Білу – за 50, а одяг зі світловідбивним елементом – за 150 метрів. Але безпека на дорозі – це обов’язок усіх.

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