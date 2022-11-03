Сигнальний одяг, браслети та ліхтарики: як уникнути небезпеки на нічній дорозі

Через тотальну економію електрики українці мають бути особливо обережними. Вулиці нині увечері майже неосвітлені, тож люди в темному одязі стають невидимками для водіїв. Уникнути небезпеки просто – достатньо одягнути світловідбивний одяг.

Найкраща інвестиція пішохода у збереження власного життя – це сигнальний одяг. Варіант мінімум – наліпки на рукави. Їх видно здалеку. Або ж як варіант максимум – це жилет, який має бути у кожного водія. Та очевидно настав час придбати й пішоходу.

Поки наліпок чи жилет не придбали, використовуйте ліхтарик телефона.

Сигнальний одяг чи аксесуари – не такі дорогі, як здається. У середньому 100 грн. Це і брелоки, браслети, ремені, жилети. В інтернеті чи в господарському магазині їх вдосталь.

Крім того, варто й одяг верхній обирати з думкою про безпеку. Чорну зимову куртку водій побачить надто пізно – фактично за метр до пішохода. Червону чи помаранчеву – за 20-30 метрів. Білу – за 50, а одяг зі світловідбивним елементом – за 150 метрів. Але безпека на дорозі – це обов’язок усіх.

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