Система сигнализации для квартиры: сколько стоит и как установить

Все больше украинцев устанавливают системы охраны дома, чтобы уберечься от воров. Услуга доступна и стоит от 300 грн ежемесячно.

Все оборудование самостоятельно покупать не нужно. Стандартный набор охранные фирма может установить бесплатно. В случае попадания в квартиру грабителей срабатывает сигнализация и приезжает служба охраны.

В охранной фирме отмечают, что на период карантина в Украине, количество клиентов увеличилось на 20%. Люди осознают, что о своей безопасности лучше позаботиться заранее.

Охрану устанавливают как в квартирах, так и в домах. Стоимость зависит от квадратуры и пожеланий клиента. В среднем охрана квартиры — от 300 грн ежемесячно, частного дома — от 500 грн. Оборудование будет стоить от 2,5 тыс. грн.

Если датчики зафиксировали посторонние движение, сигнал тревоги поступает в центр реагирования. Диспетчеры мгновенно отправляют группу охраны. Сигнализация работает от интернета. Если грабители заглушили сигнал, и он исчез — это тоже отразится в системе и в адрес выезжает экипаж.

В охранной фирме подчеркивают, только в Киеве за год им удается предупредить более 1 тыс. краж.

В случае тревоги экипаж приезжает в ваш адрес за 3-10 минут. Если не успевают, тогда по условиям контракта служба охраны возместит убытки.

Сейчас на рынке множество оборудования для охраны как иностранного, так и отечественного. Но чаще всего украинцы берут сигнализацию нашего украинского производителя.

Она имеет свою уникальность — свой радиопротокол. То есть если злоумышленник заглушит одну частоту, устройство перейдет на другую. И в случае проникновения в квартиру сигнализация сработает. А еще датчики, в случае тревоги автоматически делают фото.

Как только квартира ставится под охрану за фиксирование постороннего движения датчик делает серию фото, отправляют их владельцам, и на пульт охранной компании. Тогда жители квартиры, и тогда вы принимаете решение ли это тревога или ложное срабатывание.

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Украинские сигнализации покупают в 120 странах мира. Их установки — как конструктор, и систему охраны можно превратить в умный дом.

Кроме того, в комплект охраны квартиры можно приобрести оповещатели пожара, датчики от протечек воды, дооборудовать автоматизации и управлять вашими електроприборы.

Стоит стандартный набор такой сигнализации от 5,5 тыс. грн. Но специалисты говорят, установить систему охраны- это в разы дешевле, чем потом считать убытки после кражи.

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