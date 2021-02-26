Система сигналізації для квартири: скільки коштує та як встановити

Все більше українців встановлюють системи охорони вдома, аби вберегти оселі від злодіїв. Послуга доступна і коштує це від 300 грн щомісяця.

Усе обладнання самостійно купувати не потрібно. Стандартний набір охоронні фірма може встановити безкоштовно. У разі потрапляння до квартири грабіжників спрацьовує сигналізація та приїздить служба охорони.

У охоронній фірмі зазначають, що на період карантину в Україні, кількість клієнтів збільшилась на 20%. Люди усвідомлюють, що про свою безпеку краще подбати заздалегідь.

Охорону встановлюють як у квартирах, так і в будинках. Вартість залежить від квадратури та побажань клієнта. У середньому охорона квартири – від 300 грн щомісяця, приватного будинку – від 500 грн. Обладнання коштуватиме від 2,5 тис. грн.

Якщо датчики зафіксували сторонній рух, сигнал тривоги надходить у центр реагування. Диспетчери миттєво відправляють групу охорони. Сигналізація працює від інтернету. Якщо грабіжники заглушили сигнал, і він зник – це теж відобразиться у системі і на адресу виїжджає екіпаж.

В охоронній фірмі наголошують, лише у Києві за рік їм вдається попередити понад 1 тис. крадіжок.

У разі тривоги екіпаж приїжджає на вашу адресу за 3-10 хвилин. Якщо не встигають, тоді за умовами контракту служба охорони відшкодує збитки.

Нині на ринку безліч обладнання для охорони як іноземного, так і вітчизняного. Але найчастіше українці беруть сигналізацію нашого українського виробника.

Вони мають свою унікальність – свій радіопротокол. Тобто якщо зловмисник заглушить одну частоту, пристрій перейде на іншу. І у разі проникнення у квартиру сигналізація спрацює. А ще датчики, у разі тривоги автоматично роблять фото.

Як тільки квартира ставиться під охорону за фіксування стороннього руху датчик робить серію фото, відправляють їх власникам, і на пульт охоронної компанії. Тоді мешканці квартири, і тоді ви приймаєте рішення чи це справді тривога, чи хибне спрацювання.

Читайте Як захистити своє авто від викрадення та скільки це буде коштувати

Українські сигналізації купують у 120 країнах світу. Їхні установки – як конструктор, і систему охорони можна перетворити на розумний дім.

Окрім того, до комплекту охорони квартири можна придбати оповіщувачі пожежі, датчики від протікання води, дообладнати автоматизації і керувати вашими електроприладами.

Коштує стандартний набір такої сигналізації від 5,5 тис. грн. Але фахівці кажуть, встановити систему охорони- це в рази дешевше, ніж потім рахувати збитки після крадіжки.