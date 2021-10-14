Главным препятствием на пути к установлению мира на Донбассе является Россия, которая начала конфликт и теперь несет полную ответственность за его прекращение.

Соответствующее заявление сделали в посольстве США в Украине после визита заместителя госсекретаря Штатов Виктории Нуланд в Москву.

— Относительно мирных переговоров, совершенно ясно: главное препятствие на пути к миру — это Россия. Этот конфликт Россия начала, и теперь несет полную ответственность за его прекращение. РФ должна продемонстрировать серьезное и конструктивное участие, выполняя свои обязательства по безопасности в соответствии с Минскими соглашениями, — отметили в посольстве.

Кроме того, в дипведомстве в очередной раз призвали Россию полностью выполнить свои минские обязательства, вывести из Украины свое оружие и силы, которыми она управляет, и вернуть полный контроль над международно признанными границами.

Также в посольстве напомнили, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

На днях в пресс-службе президента Франции сообщили, что в течение ближайших недель может состояться встреча на уровне министров в нормандском формате (между представителями Украины, Германии, Франции и России).

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что от России нет ответа о встрече в нормандском формате.

Источник: Общественное