Ситуация на передовой: как работают украинские спецназовцы

Один украинский воин ранен в результате вражеских обстрелов на передовой. И снова российские оккупанты палят из запрещенных минскими договоренностями минометов. Из этого оружия били по укреплениям у Лебединского, Водяного, Гнутово, Новозвановка, Новоалександровки и хутора Свободный, Новолуганского, Попасной и Лобачевого.

На каждый обстрел украинские военные отвечали адекватно. И, по данным разведки, двух оккупантов уничтожили и одного ранили. Также наши защитники сбили очередной Орлан – беспилотник, разработанный русскими, которые регулярная армия использует в Донбассе и в Сирии.

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В районе проведения ООС выполняют боевые задачи подразделения спецназначения. Они еженедельно занимаются стрельбой, чтобы быть лучшими. Спецназовцы – это те, кто тихо пришел – тихо ушел. Поэтому ситуация на передовой под контролем объединенных сил.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ФСБ и Минобороны РФ получают доход с оккупированного Донбасса.

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