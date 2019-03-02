Как ФСБ и Минобороны РФ получают доход с оккупированного Донбасса

Почти 40 тысяч боевиков ОРДЛО, организационно подчинены российской армии, к Южному федеральному военному округу – заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Сепаратистами непосредственно командуют россияне, Кремль обеспечивает их оружием и боеприпасами. А спецслужбы ОРДЛО – фактически филиал ФСБ. Все эти структуры получают доход с оккупированных территорий, ведь для этого есть все условия.

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В то же время, Россия продает краденый из оккупированных районов Донбасса уголь. Рынки сбыта: Турция и некоторые страны ЕС. Для этого осуществляется подделка документов, якобы уголь – русский.

К слову, боевики на оккупированной части Донбасса разработали схему, с помощью которой продают уголь.

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