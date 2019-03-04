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Ситуація на передовій: як працюють українські спецпризначенці

Один український воїн поранений внаслідок ворожих обстрілів на передовій. І знову російські окупанти гатять із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Із цієї зброї били по укріпленнях біля Лебединського, Водяного, Гнутового, Новозванівки, Новоолександрівки і хутора Вільний, Новолуганського, Попасної та Лобачевого.

На кожен обстріл українські вояки відповідали адекватно. І, за даними розвідки, двох окупантів знищено та одного поранено. Також наші захисники збили черговий Орлан – безпілотник, розроблений росіянами, які регулярна армія використовує на Донбасі та в Сирії.

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У районі проведення ООС виконують бойові завдання підрозділи спецпризначення. Вони щотижня вправляються зі стрільби, щоб бути найкращими. Спецпризначенці – це ті, хто тихо прийшов – тихо пішов. Тож ситуація на передовій під контролем об’єднаних сил.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ФСБ і Міноборони РФ отримують дохід з окупованих територій Донбасу.

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