Лагерь для украинцев в Ростове и оправдание войны: что известно о политике Красного Креста

Президент Красного Креста Петер Маурер приехал в Москву и попросил у Кремля разрешения открыть в Ростове лагерь не для россиян, а для украинцев.

Фактически речь идет о создании в России посредством Красного Креста концлагеря для украинцев. И это тогда, когда россияне с бесчеловечной жестокостью бомбят Мариуполь, силой захватывают мирных жителей и увозят в Россию.

Там они станут заключенными – все для того, чтобы кремлевские пропагандисты могли делать новые лживые материалы. Украинские волонтеры возмущаются, что позиция Красного Креста – откровенный подогрев агрессору.

– Очень похоже на депортацию и концлагеря. Что это будет, станет ясно, когда будет независимая информация. Но будет ли независимая информация от Красного Креста — сомневаюсь, потому что любая работа на территории России согласована с российскими властями, — сказала Ирина Кошкина, исполнительный директор благотворительного фонда Свои.

В Украину Международный Красный Крест в преддверии переговоров в Москве не обращался вообще, что противоречит всем ценностям этой организации. Наше государство попросило организацию получить от России списки граждан, принудительно депортированных из Мариуполя.

– Мы официально обратились к президенту этой организации Питеру Мауреру с требованием получить от РФ списки всех наших граждан, которые были принудительно депортированы из Мариуполя, и обеспечить для них возможность безопасно вернуться в Украину, – сказала Ирина Верещук, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Но об этом в Москве Петер Маурер не сказал ни слова. Еще в начале марта Владимир Зеленский отмечал, что Красный Крест запрещает использовать свою эмблему на автомобилях, выполняющих гуманитарную миссию в Украине, в частности, в Мариуполе.

– Вы знаете, мне сказали, что Международный Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на этих машинах, выполняющих гуманитарные миссии. Запрещает Красный Крест, как будто это их собственность. И это показательно. Это говорит очень много, – сказал Зеленский.

Украинские волонтеры и общественные деятели подписали обращение к Красному Кресту, они указывают на трусость его руководителя и подыгрывание Путину.

— Мы ждем официальных комментариев с вашей стороны по поводу того, почему ваша миссия покинула Мариуполь, как только нападения усилились. Весь Мариуполь… сейчас захвачен в заложники российской армии, город превращен в пепел, люди постоянно умирают или вывозятся в Россию без документов, – говорится в обращении.

Общественность призывает уважаемую когда-то организацию не позориться, не плевать на собственные принципы, не использовать пожертвования от мирового сообщества на открытие офиса в России, ведь это откровенное спонсорство оккупанта и легитимизации концлагерей.

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