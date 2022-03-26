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Табір для українців у Ростові та виправдання війни: що відомо про політику Червоного Хреста

Андрій Гетьман

Президент Червоного Хреста Петер Маурер приїхав у Москву і попросив у Кремля дозволу відкрити у Ростові табір, не для росіян, а для українців.

Фактично йдеться про створення в Росії за допомогою Червоного хреста концтабору для українців. І це тоді, коли росіяни з нелюдською жорстокістю бомбардують Маріуполь, силою захоплюють мирних мешканців і вивозять у Росію.

Там вони стануть в’язнями – все для того, щоб кремлівські пропагандисти могли робити нові брехливі матеріали. Українські волонтери обурюються, що позиція Червоного Хреста – відверте підігрівання агресору.

– Дуже схоже на депортацію і концтабори. Що це буде, стане зрозуміло, коли буде незалежна інформація. Але чи буде незалежна інформація від Червоного Хреста – маю сумніви, бо будь-яка робота на території Росії погоджена з російською владою, – сказала Ірина Кошкіна, виконавча директорка благодійного фонду Свої.

До України Міжнародний Червоний Хрест напередодні переговорів у Москві не звертався взагалі, що суперечить всім цінностям цієї організації. Наша держава попросила організацію отримати від Росії списки громадян, примусово депортованих з Маріуполя.

– Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Петера Маурера з вимогою отримати від РФ списки всіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну, – сказала Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Але про це у Москві Петер Маурер не сказав жодного слова. Ще на початку березня Володимир Зеленський наголошував, що Червоний Хрест забороняє використовувати свою емблему на автомобілях, які виконують гуманітарну місію в Україні, зокрема, в Маріуполі.

– Ви знаєте, мені сказали, що Міжнародний Червоний Хрест забороняє нам використовувати емблему на цих машинах, які виконують гуманітарні місії. Забороняє Червоний Хрест, ніби це їх власність. І це показово. Це говорить дуже багато, – сказав Зеленський.

Українські волонтери та громадські діячі підписали звернення до Червоного Хреста, вони вказують на боягузтво його керівника і підігравання Путіну.

– Ми чекаємо офіційних коментарів з вашого боку щодо того, чому ваша місія покинула Маріуполь, як тільки напади посилилися. Увесь Маріуполь … зараз захоплений у заручники російської армії, місто перетворено на попіл, люди постійно вмирають або вивозяться до Росії без документів, – йдеться у зверненні.

Громадкість закликає поважну колись організацію не ганьбитися, не плювати на власні принципи, не використовувати пожертви від світової спільноти на відкриття офісу в Росії, адже це відверте спонсорство окупанта і легітимізації концтаборів.

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