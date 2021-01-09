Такого не было 50 лет. Мощные снегопады накрыли Мадрид, есть погибшие
В Испании бушует шторм Филомена. Страну накрыли мощные снегопады. В Мадриде снега выпало больше всего за последние 50 лет.
В столице остановился общественный транспорт, на автобанах в машинах застряли люди. Им на помощь отправили армию и волонтеров, которые раздавали водителям пищу.
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Жертвами непогоды стали два человека. Приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-восточными городами Аликанте и Валенсией.
От вечера 8 января не работает аэропорт столицы. Власть настойчиво призывает людей оставаться дома.
Погода в Украине в январе 2021
Несмотря на относительно теплое начало месяца, синоптики прогнозируют похолодание в конце января 2021 года. В Украину придут морозы, хотя они будут незначительными.
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