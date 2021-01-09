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Такого не було 50 років. Потужні снігопади накрили Мадрид, є загиблі

В Іспанії вирує шторм Філомена. Країну накрили потужні снігопади. У Мадриді снігу випало найбільше за останні 50 років.

У столиці зупинився громадський транспорт, на автобанах у машинах застрягли люди. Їм на допомогу відрядили армію та волонтерів, які роздавали водіям їжу.

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Жертвами негоди стали двоє людей. Призупинено високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.

Від вечора 8 січня не працює аеропорт столиці. Влада наполегливо закликає людей залишатися вдома.

Погода в Україні у січні 2021

Попри відносно теплий початок місяця, синоптики прогнозують похолодання наприкінці січня 2021 року. В Україну прийдуть морози, хоча вони будуть незначними.

Детальний прогноз погоди на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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