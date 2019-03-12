Технологічні стартапи: на що направлені і користь для людей

Зробити життя простішим, міста безпечнішими, медицину – доступнішою, зокрема такі завдання ставлять перед собою технологічні стартапи сьогодні. Як зробити професійне ультразвукове дослідження не виходячи з дому, чи може спортзал вміститися у комод.

Butterfly iQ – портативний апарат для ультразвукового дослідження. Розробники стверджують: один такий пристрій замінить кілька традиційних, бо ним можна обстежити усе тіло, не змінюючи насадок.

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Вартість ультразвукового дослідження в американських лікарнях – від 100 і до тисячі доларів. А цей пристрій можна буде купити за дві. Наразі він доступний лише медикам, але головна ідея: аби його могла придбати кожна родина.

Стартап JAXJOX, пропонує перенести спортзал додому.

Розумна гиря – вона може важити від 5 до 20 кг – режим змінюється одним кліком за кілька секунд. Розумна гиря синхронізована із додатком на смартфоні, який відстежує прогрес.

До слова, барабани, що програють кольори і оркестр на долоні: виставка техновинок у музиці.

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