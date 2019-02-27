Как работают подкожные чипы для людей. Выставка цифровых технологий в Испании

Робот-гуманоид, робот-оркестр, чипы, вживляемые под кожу человека. Все эти и многие другие чудеса электроники можно увидеть сейчас в Испании. Там проходит выставка последних достижений электронных технологий.

Имплант покрытый биосовместимым материалом, поэтому человеческое тело не отторгнет его. Умеет микроскопический прибор немало: от управления электронными замками, к осуществлению банковских операций с использованием смартфона. Безопасных, надежно защищенных от киберзлодеев операций с деньгами, обещают производители.

На выставке множество чудес нового поколения, работающих на основе формата 5G. Корпорация Зет-Ти-И представила робота-руку, которая заменит целый оркестр, потому что умеет играть на разных инструментах.

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Впрочем, эту тестовую версию еще будут тщательно совершенствовать. Увидело публику и современное оборудование для машины скорой помощи.

Компания работает над целой серией роботов с интеллектом в облаке. Они предназначены для выполнения различных задач. Цель – помочь человеку во всех сферах повседневной жизни. План у компании амбициозный: полезный и доступный по цене робот-гуманоид – практически в каждом доме. Срок выполнения – 2025-й год.

К слову, 5G и летающие такси: чем поразила выставка электроники в Лас-Вегасе.

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