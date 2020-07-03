Техосмотр 2020: махинации в проверках и штрафы для водителей

Причина многих аварий неисправность автомобиля. На вопрос когда же проходили техосмотр – водители молчат. Контроль технического состояния большинства легковых автомобилей с 2012 года стал необязательным. Сейчас это дело исключительно водителей.

Однако владельцы коммерческих авто, автобусов, маршруток, фур и других грузовиков должны обязательно проходить ТО ежегодно. Нарушителям грозит штраф и лишение прав на полгода. Впрочем пройти сейчас осмотр нелегко, участники рынка рассказывают о серьезных проблемах.

Количество аккредитованных СТО уменьшается, условия ведения бизнеса государство часто меняет. Из-за этого многие теряют работу, бизнес закрывается, а государство не получает налогов.

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Чтобы восстановить работу участники рынка создали ассоциацию и судятся с государством. Говорят, если ситуацию не изменить рынок техосмотра просто не сможет функционировать. Первые негативные последствия уже есть – развивается теневой бизнес.

Подогревает это и ситуация с отсутствием протоколов техосмотра. В сервисном центре МВД объясняют, проблемы – из-за карантина. Критических проблем в сервисном центре не видят. Говорят, проверки идут по графику прошлого года и разница незначительна, а на время карантина штрафы отложили.

Впрочем соглашаются – изменения очень нужны. Как выход участники рынка предлагают ввести электронный протокол и обязательную видеофиксацию прохождения техосмотра. Это сэкономило бы средства и государству, и гражданам.

Также эксперты обращают внимание на важность оформления страховки. Ведь, если его не будет, то водителям может грозить штраф.

Стоит помнить, что ОСАГО нужно оформлять всем водителям. От обязательного автострахования освобождены только некоторые льготные категории граждан.