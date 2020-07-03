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Дарина Реготун, Видеоредактор

Техогляд 2020: махінації в перевірках і штрафи для водіїв

Причина багатьох  аварій несправність автомобіля. На питання коли ж проходили техогляд водії мовчать. Контроль технічного стану більшості легкових автомобілів із 2012 року став необов’язковим. Зараз це справа винятково водіїв.

Проте власники комерційних авто, автобусів, маршруток, фур та інших вантажівок мають обов’язково проходити ТО щороку. Порушникам загрожує штраф та позбавлення прав на півроку. Втім пройти зараз огляд не легко, учасники ринку зізнаються про серйозні проблеми.

Кількість акредитованих СТО зменшується, умови ведення бізнесу держава часто змінює. Через це чимало людей втрачають роботу, бізнес закривається, а держава не отримує податків.

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Аби відновити роботу учасники ринку створили асоціацію і судяться з державою. Кажуть, якщо ситуацію не змінити  ринок техогляду просто не зможе функціонувати. Перші негативні наслідки вже є розвивається тіньовий бізнес.

Підігріває це і ситуація з відсутністю протоколів техогляду. У сервісному центрі МВС пояснюють, проблеми – через карантин. Критичних проблем у сервісному центрі не бачать. Підкреслюють, перевірки йдуть за графіком минулого року і різниця незначна, а на час карантину штрафи відтермінували.

Втім погоджуються зміни дуже потрібні. Як вихід учасники ринку пропонують запровадити  електронний протокол та обов’язкову відеофіксацію проходження техогляду. Це зекономило б кошти і державі, і громадянам.

Також експерти звертають увагу на важливість оформлення страхування. Адже, якщо його не буде, то водіям може загрожувати штраф.

Варто пам’ятати, що ОСЦПВ потрібно оформляти всім водіям. Від обов’язкового автострахування звільнені лише деякі пільгові категорії громадян.

махінації, СТО, Техогляд авто, штрафи
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