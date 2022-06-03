Территория боли: что происходит на Донбассе на 100-й день полномасштабной войны

Решающая фаза развязанной РФ полномасштабной войны – нынешняя битва за Донбасс.

Российские войска бросили огромные силы и пошли в наступление из Изюма на севере и Гуляйполя на юге, впрочем и здесь потерпели неудачу. России пришлось унять аппетит, полностью изменить тактику и сузить фронт.

Донбасс сегодня – это территория большой боли и страданий. Это Мариуполь, Волноваха, Рубежное, Попасная, Счастье и десятки других населенных пунктов.

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В преддверии полномасштабного вторжения войск РФ в Краматорске состоялся митинг за Украину. Впоследствии в железнодорожный вокзал города попадет российская ракета, которая унесет жизни более 60 человек, среди которых дети. Они ждали эвакуации.

А в Мариуполе перед полномасштабной войной состоялся концерт группы Бумбокс в Драмтеатре, на который впоследствии российские оккупанты сбросят мощную авиабомбу. Уже через неделю город попал в российское окружение.

– Центр города выглядит сейчас как Сталинград. Стоят остатки стен каких-то домов. И даже до сих пор там лежат тела людей, — рассказал Евгений Сосновский, который родился и всю жизнь прожил в Мариуполе.

Он выбрался из города в конце апреля. До этого мужчина чуть не погиб от вражеского снаряда – он чудом остался в живых. В этой войне Евгений Сосновский потерял родственников, друзей и знакомых. На его шее – медальон с трезубом, подаренный сыном. Мужчина провез его, спрятав, через все российские блокпосты, несмотря на обыски оккупантов.

А еще Сосновский вывез фотографии из Мариуполя. На одной из них – подвал, 8-летний мальчик согревает обмерзшие руки при свече. В своем дневнике он только что написал о смерти дедушки и ранении мамы. Этот текст опубликуют самые известные издания в мире. На другом снимке – женщина, плачущая над телом отца.

Город Волноваха российские захватчики уничтожили в первые недели войны. От домов остались только фундаменты. Такая же участь постигла Рубежное, Попасную и Счастье. Оккупанты методически уничтожали квартал за кварталом.

– Они сейчас используют тактику “выжженной земли”. Как только они встречают сопротивление со стороны наших войск, сразу откатываются и вызывают артиллерию и авиацию, — объяснил военный эксперт Олег Жданов.

После этого вражеская артиллерия и авиация уже сносят все дома тотальным огнем. Как, например, школу в Белогоровке, где от обстрелов прятались люди. Где не достигает артиллерия, враг бьет ракетами.

В настоящее время путинские войска уничтожают Северодонецк. Каково сейчас людям в Луганской области, хорошо демонстрирует видео, снятое в конце мая. Оно зафиксировало момент обстрела и взрыва прямо во время интервью жительницы Северодонецка журналистам.

Уехать оттуда уже невозможно, дороги – простреливаются. Украинские военные продолжают вести маневренную оборону. Где невозможно удерживать рубежи, потому что враг сносит каждое здание, отходят. Как подчеркнул Олег Жданов, в этом отступлении нет трагедии: так ВСУ “перемалывают” большие силы российской армии.

– Мы отходим с одного рубежа на другой рубеж обороны. Подходя к нашему следующему оборонному рубежу, они (войска РФ, – Ред.) начинают все снова. Снова атаки, снова артиллерия, снова авиация. И они несут потери, – отметил эксперт.

Потери оккупантов на Донбассе – огромные. Например, в Белогоровке российские войска большими силами пошли форсировать Северский Донец и были наголову разбиты украинской пехотой и артиллерией. Остались только уничтоженные танки и машины. Сожжено почти сотню единиц российской техники, а полтысячи оккупантов погибли.

– Кто-то сгорел, кто-то утонул. Как кому “повезло”, — рассказал Игорь Флерко, участник этого исторического боя, артиллерист 80-й десантно-штурмовой бригады и доброволец.

Это именно он лакомился чипсами, когда его Грады накрывали оккупантов. Это видео стало вирусным в интернете.

– У них больше личного состава, и они на некоторых участках фронта выигрывают, к сожалению, только количеством. Но так, как они наступают, у них потери сумасшедшие. Никто точно цифры не скажет, но они мрут и мрут. Ну, нравится им. Окей, на здоровье. Пусть приходят еще, – отметил военный.

Первоочередные планы по окружению группировки украинских войск на Донбассе – сломаны. Враг сузил фронт, сосредотачивает удары только на тех участках, где имеет хоть какой-то успех. Наступление российских войск ощутимо замедлилось. Враг уже не атакует колоннами, действует малыми группами, использует свое огневое превосходство.

Олег Жданов говорит: россияне не остановятся на Донбассе. Поэтому битва за него должна стать для врага столь болезненной, чтобы он вообще потерял наступательные силы. Это – главная задача украинской армии сегодня.

– Поэтому и нельзя допустить того факта, чтобы РФ одержала политическую победу в этой войне, – подчеркнул военный эксперт.

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