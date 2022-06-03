Територія болю: що відбувається на Донбасі на 100-й день повномасштабної війни

Вирішальна фаза розв’язаної РФ повномасштабної війни – нинішня битва за Донбас.

Російські війська кинули величезні сили й пішли у наступ з Ізюма на півночі і Гуляйполя на півдні, утім і тут зазнали невдачі. Росії довелося вгамувати апетит, повністю змінити тактику і звузити фронт.

Донбас сьогодні – це територія великого болю і страждань. Це Маріуполь, Волноваха, Рубіжне, Попасна, Щастя й десятки інших населених пунктів.

Зараз дивляться

Напередодні повномасштабного вторгнення військ РФ у Краматорську відбувся мітинг за Україну. Згодом у залізничний вокзал міста влучить російська ракета, яка забере життя понад 60 людей, серед яких діти. Вони чекали на евакуацію.

А в Маріуполі перед повномасштабної війною відбувся концерт гурту Бумбокс у Драмтеатрі, на який згодом російські окупанти скинуть потужну авіабомбу. Вже за тиждень місто потрапило в російську облогу.

– Центр міста виглядає зараз як Сталінград. Стоять залишки стін якихось будинків. І навіть досі там лежать тіла людей, – розповів Євген Сосновський, який народився і все життя прожив у Маріуполі.

Він вибрався з міста наприкінці квітня. До того чоловіка мало не вбило ворожим снарядом – він дивом залишився живим. На цій війні Євген Сосновський втратив родичів, друзів і знайомих. На його шиї – медальйон із тризубом, подарований сином. Чоловік провіз його, заховавши, через усі російські блокпости, попри обшуки окупантів.

А ще Сосновський вивіз знімки з Маріуполя. На одному з них – підвал, 8-річний хлопчик зігріває обмерзлі руки при свічці. У своєму щоденнику він щойно написав про смерть дідуся і поранення мами. Цей текст опублікують найвідоміші видання світу. На іншому знімку – жінка, яка плаче над тілом батька.

Місто Волноваха російські загарбники знищили у перші тижні війни. Від будинків залишилися лише фундаменти. Така ж доля спіткала Рубіжне, Попасну і Щастя. Окупанти методично знищували квартал за кварталом.

– Вони зараз застосовують тактику “випаленої землі”. Як тільки вони зустрічають опір з боку наших військ, то одразу відкочуються і викликають артилерію та авіацію, – пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Після цього ворожа артилерія та авіація вже зносить усі будинки тотальним вогнем. Як, наприклад, школу в Білогорівці, де від обстрілів ховалися люди. Де не досягає артилерія, ворог гатить ракетами.

Нині путінські війська знищують Сєвєродонецьк. Як зараз людям на Луганщині, добре показує відео, зняте наприкінці травня. Воно зафіксувало момент обстрілу та вибуху просто під час інтерв’ю мешканки Сєвєродонецька журналістам.

Виїхати звідти вже неможливо, дороги – прострілюються. Українські військові продовжують вести маневрену оборону. Де неможливо утримувати рубежі, бо ворог зносить кожну будівлю, відходять. Як наголосив Олег Жданов, у цьому відступі немає трагедії: так ЗСУ “перемелюють” великі сили російської армії.

– Ми відходимо з одного рубежу на інший рубіж оборони. Підходячи до нашого наступного оборонного рубежу, вони (війська РФ, – Ред.) починають все знову. Знову атаки, знову артилерія, знову авіація. І вони несуть втрати, – зазначив експерт.

Втрати окупантів на Донбасі – величезні. Наприклад, у Білогорівці російські війська великими силами пішли форсувати Сіверський Донець і були вщент розбиті українською піхотою та артилерією. Залишилися лише знищені танки і машини. Спалено майже сотню одиниць російської техніки, а півтисячі окупантів загинули.

– Хтось згорів, хтось втонув. Як кому “пощастило”, – розповів Ігор Фльорко, учасник цього історичного бою, артилерист 80-ї десантно-штурмової бригади та доброволець.

Це саме він смакував чипси, коли його Гради накривали окупантів. Це відео стало вірусним в інтернеті.

– У них більше особового складу, і вони на деяких ділянках фронту виграють, на жаль, лише кількістю. Але так, як вони наступають, у них втрати шалені. Ніхто достеменно цифри не скаже, але вони мруть і мруть. Ну, подобається їм. Окей, на здоров’я. Хай приходять ще, – зазначив військовий.

Першочергові плани з оточення угруповання українських військ на Донбасі – зламані. Ворог звузив фронт, зосереджує удари тільки на тих ділянках, де має хоч якийсь успіх. Наступ російських військ відчутно сповільнився. Ворог вже не атакує колонами, діє малими групами, використовує свою вогневу перевагу.

Олег Жданов каже: росіяни не зупиняться на Донбасі. Тому битва за нього має стати для ворога настільки болючою, аби він взагалі втратив наступальні сили. Це – головне завдання української армії сьогодні.

– Тому і не можна допустити того факту, щоб РФ отримала політичну перемогу у цій війні, – наголосив військовий експерт.

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