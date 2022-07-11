Ткаченко прокоментував рішення Ахметова відмовитися від медіабізнесу

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в понеділок, 11 липня, коментуючи рішення інвестиційної компанії SCM, що належить Рінату Ахметову, вийти з медіабізнесу, наголосив, що це не може не вплинути на ринок.

– Єдине, що я можу сказати зараз, це серйозна новина. Тому що Медіа Група Україна – це одна з чотирьох найбільших приватних медіагруп. Це не може не вплинути на ринок. Тому що ринок і так сьогодні дуже просів через війну. Дізнаємося більше інформації – тоді зможемо коментувати докладніше. Це прецедент, – заявив Ткаченко в ефірі національного телемарафону ведучій програми Вікна Новини Яні Брензей.

Нагадаємо, 11 липня інвестиційна компанія SCM, що належить Рінату Ахметову, оголосила про те, що вимушено виходить із медіабізнесу.

Сам Ахметов уточнив, що цього тижня Медіа Група Україна відмовиться від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій, ліцензій друкованих медіа на користь держави.

За його словами, це рішення продиктоване набуттям чинності закону про олігархів.

Зазначимо, що медіахолдинг Медіа Група Україна, до якого, зокрема, входять телеканали Україна та Україна-24, довгий час був однією зі сфер інтересів Ахметова.

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