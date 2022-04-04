Преступления Путина недопустимы! В Праге прошел благотворительный концерт в поддержку Украины

Около 5 тыс. человек собрались на площади Летна в Праге на благотворительный концерт, цель которого – собрать деньги для помощи украинской армии.

Среди присутствующих – немало чехов и украинцев. Со сцены выступили известные чешские исполнители и свидетели террора Путина, которые выжили и сумели сбежать.

— Преступления, которые совершает Путин, недопустимы. Мы очень болеем за вас. Потому что сейчас вы боретесь за свободу всей Европы. Чтобы хоть как-то выразить свою поддержку, я сама сшила вот этот флаг Украины, — рассказывает чешка Ева.

Пока одни слушают концерт – другие зарабатывают деньги для украинской армии. Беженки из Житомирской области продают значки ручной работы за 50 крон, рядом – чехи продают футболки с известными фразами наших военных.

Чтобы облегчить поиск работы для украинцев, здесь создали специальный сайт. На портале 5,5 тыс. вакансий — есть позиции без знания чешского языка или с высокой квалификацией, где язык необходим.

В настоящее время в Праге уже более 300 тыс. беженцев из Украины. Именно это мероприятие было призвано помочь людям интегрироваться и в очередной раз рассказать чехам о произволе, который совершают россияне в мирных украинских городах и селах.

Действия Путина осудил и мэр Праги – он поблагодарил чехов за помощь и пообещал украинцам поддержку.

– Путин и его режим продолжают военные преступления. Мы и дальше будем помогать украинцам, потому что это и наша боль. Я хочу пожелать украинцам, чтобы они победили Путина и Украина была свободна и независима.

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